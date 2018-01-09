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تقرير بريطاني يكشف أكثر شركات الطيران التزامًا بالمواعيد في 2017

تقرير بريطاني يكشف أكثر شركات الطيران التزامًا بالمواعيد في 2017
لندن(صدى):

يسبب التأخر في مواعيد إقلاع الطائرات إزعاجًا كبيرًا للمسافرين ، ولهذا السبب قامت الشركة الاستشارية البريطانية ” OAG ” ، بنشر تقرير عن أفضل شركات الطيران حول العالم من حيث الالتزام بمواعيد الرحلات ، بعدما فحصت سجلات 57 مليون رحلة جوية خلال العام الماضي .

واعتمدت الشركة الاستشارية في تصنيفها للشركات على مؤشر الأداء ” OTP ” ، حيث تصل رحلة أو تغادر أخرى في غضون 15 دقيقة فقط من التوقيت المحدد .

وفي النتيجة ، تمكن طيران البلطيق اللاتفية من تصدر قائمة أفضل شركات الطيران وأكثرها التزامًا بالمواعيد حول العالم ، حيث أن أكثر من 90% من رحلاتها وصلت أو غادرت في توقيتها المحدد ، وفيما يتعلق بالمطارات التي تخدم ما بين 10 إلى 20 مليون مسافر سنويًا ، فقد تصدر مطار ” اوساكا ” الياباني الترتيب عام 2017 ، فيما تصدر مطار مينابوليس سانت بول الدولي التصنيف في المطارات التي تخدم ما بين 20 إلى 30 مليون سنويًا .

أما في شركات الطيران العربية ، فتعد من أبرز الشركات هي الخطوط الجوية الملكية الأردنية بنسبة التزام تصل إلى 80.67% ، ويليها طيران الخليج البحريني بنسبة تصل إلى 80.22% ، ومن ثم طيران الخطوط الإماراتية بنسبة79.71% ، والخطوط الجوية السعودية بنسبة 77.32% ، وشركة مصر للطيران بنسبة التزام بلغت 74.86% .


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