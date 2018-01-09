باحثون يكتشفون برمجيات خبيثة لتعدين العملات الرقمية وأرسلوها لكوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

قال باحثون في شركة ” AlienVault ” الأمريكية للأمن الإلكتروني بإنهم اكتشفوا برمجيات تثبَّت على الحواسب يمكنها التعرف على طرق تعدين العملات الرقمية وتم إرسال المعلومات إلى كوريا الشمالية.

وأضافت الشركة أنها اكتشفت إحدى البرمجيات الخبيثة التي يمكنها التعرف على وسائل وتعقيدات تعدين العملات الرقمية، ثم يتم إرسال النتائج والمعلومات إلى جامعة ” كيم إل سونج ” في ” بيونج يانج ” .

وأوضح الباحثون أن الخوادم التي اكتُشفت بها البرمجيات غير متصلة بشبكة الإنترنت ربما لأنها صُممت بحيث تعمل في شبكة أخرى مثل الشبكة الداخلية في الجامعة الكورية الشمالية.