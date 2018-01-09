بالفيديو.. ” العيسى ” يشارك الطلاب فعاليات ” الحي يحييك “

علي القحطاني (صدى):

شارك وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الثلاثاء، الطلاب في ممارسة فعاليات الأنشطة الترفيهية بأحد أندية مدارس الحي التعليمية في الرياض، لاستثمار إجازة منتصف العام بأنشطة وبرامج تلائم أجواء الشتاء وتعزز القيم الوطنية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال افتتاح ” العيسى ” ، لفعاليات ” الحي يحييك ” و ” شتانا ترفيه ” في نادي الحي بمدرسة هشام بن نادي الحي بمدرسة هشام بن حكيم بحي الجزيرة بالرياض.

وشارك وزير التعليم، الطلاب لعبتي ” الكيرم ” و ” الفريرة ” ، فيما شهد النادي العديد من الألعاب الترفيهية التي يمكن لها أن تحقق الغرض من فعاليات ” الحي يحييك ” ، و ” شتانا ترفيه ” في إجازة منتصف العام.