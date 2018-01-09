تعليم مكة ينهي سلسلة الدورات التدريبية لـ 670 متدربة من شاغلات الوظائف التنفيذية
أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية (وحدة التطوير) سلسلة الدورات التدريبية التي أطلقتها خلال الفصل الدراسي الأول للعام 1438/1439 هـ وتهدف إلى تطوير مهارات شاغلات الوظائف التنفيذية وذلك بتقديم دورات مهارية و تقنية تساهم في الاحتراف المهاري ورفع الكفاءة الإدارية.
واستفادت من هذه الدورات (670 ) متدربة وذلك من خلال الدورات التدريبية التالية دورة فن إتقان الخطابات ، دورة أسرار وخفايا الوورد، دورة تعلم الإكسل من الصفر إلى الاحتراف، دورة أساسيات الانفوجرافيك.
وتعتزم الإدارة قريبًا الإعلان عن سلسلة دورات تدريبية تستهدف المتدربات خلال الفصل الدراسي الثاني .
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