تعليم مكة ينهي سلسلة الدورات التدريبية لـ 670 متدربة من شاغلات الوظائف التنفيذية

سعيد العجل(صدى):

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية (وحدة التطوير) سلسلة الدورات التدريبية التي أطلقتها خلال الفصل الدراسي الأول للعام 1438/1439 هـ وتهدف إلى تطوير مهارات شاغلات الوظائف التنفيذية وذلك بتقديم دورات مهارية و تقنية تساهم في الاحتراف المهاري ورفع الكفاءة الإدارية.

واستفادت من هذه الدورات (670 ) متدربة وذلك من خلال الدورات التدريبية التالية دورة فن إتقان الخطابات ، دورة أسرار وخفايا الوورد، دورة تعلم الإكسل من الصفر إلى الاحتراف، دورة أساسيات الانفوجرافيك.

وتعتزم الإدارة قريبًا الإعلان عن سلسلة دورات تدريبية تستهدف المتدربات خلال الفصل الدراسي الثاني .