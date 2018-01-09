  • الثلاثاء 9

    يناير

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالفيديو.. مصريان يحبطان عملية سطو مسلح في ” سوبر ماركت ” بالخبر

بالفيديو.. مصريان يحبطان عملية سطو مسلح في ” سوبر ماركت ” بالخبر

بالفيديو.. مصريان يحبطان عملية سطو مسلح في ” سوبر ماركت ” بالخبر
حمود العنزي (صدى):

رصدت كاميرا مراقبة، مثبتة بـ ” سوبر ماركت ” في مَدِينَة الخبر، عملية سطو مسلح لشابين حاولا الاستيلاء على أموال من خزينة المحل، إلا أن عاملين مصريين وقفا لهما بالمرصاد.

وأظهر في مقطع الفيديو، شابين ملثمين ومسلحين، أحدهما بسلاح ناري والآخر بسلاح أبيض “ سكين ” ، وقد اقتحما محل السوبر الماركت وقاما بتهديد عاملَين مصريين للاستيلاء على الأموال الموجودة.

 

 


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 436 ] نشر منذ 52 دقيقة

شر البليه ما يضحك…..
بكرا المصارنه راح ينشروا الفديو كالنار بالهشيم للتشفي ببن البلد… وخذوا من التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *