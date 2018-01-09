الشرطة السويسرية تخلي أحد متاجر ” آبل “

سويسرا(صدى):

نجحت الشرطة السويسرية، في إخلاء متجر لـ ” آبل ” في ” زيوريخ ” ، من نحو 50 شخصا بسبب الدخان المتصاعد من بطارية ” آيفون ” .

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع عندما قام عامل الإصلاح بإزالة البطارية التي ارتفعت درجة حرارتها بشكل مبالغ فيه ما أدى إلى حرق يده قليلا، وفي الوقت نفسه كان هناك تراكم طفيف للدخان ما اضطر حوالي خمسين شخصاً من الزبائن والموظفين إلى مغادرة المكان مؤقتا.

وأضافت أن الموظفين تعاملوا بشكل جيد مع البطارية وتم احتواء الدخان وامتصاصه بفضل التهوية، وتلقى سبعة أشخاص العلاج الطبي ولكنهم لم يحتاجوا إلى الذهاب للمستشفى، ولا يزال خبراء يبحثون سبب الحادث.