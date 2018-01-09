النيابة العامة تطالب بحد الحرابة لإرهابي اعتدى على الأمن بالعوامية
شددت النيابة العامة على ضرورة القتل حد الحرابة لأحد الإرهابيين الذي قام بإطلاق النيران على نقاط أمنية في العوامية بالإضافة إلى الدوريات الأمنية بكورنيش القطيف .
وأدانت المحكمة الجزائية المختصة المواطن المدعى عليه باشتراكه مع منحرفين في تهريب وحيازة 70 صندوقًا من أسلحة الرشاش والمسدسات القادمة من خارج المملكة ، حيث قام بتحميلها في عدة سيارات وإخفائها في بعض المزارع بحي العوامية للإخلال بالأمن الداخلي ومواجهة رجال الأمن وقتلهم عمدًا .
وتمثلت لائحة اتهام المدعى عليه في الخروج المسلج على سلطات ومؤسسات الدولة بإطلاق النيران ، بالإضافة إلى حيازة أسلحة 4 رشاشات و 3 مسدسات استخدمها خلال العملية الإرهابية ، فضلًا عن الشروع في قتل رجال الأمن .
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