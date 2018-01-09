النيابة العامة تطالب بحد الحرابة لإرهابي اعتدى على الأمن بالعوامية

نايف السالم(صدى):

شددت النيابة العامة على ضرورة القتل حد الحرابة لأحد الإرهابيين الذي قام بإطلاق النيران على نقاط أمنية في العوامية بالإضافة إلى الدوريات الأمنية بكورنيش القطيف .

وأدانت المحكمة الجزائية المختصة المواطن المدعى عليه باشتراكه مع منحرفين في تهريب وحيازة 70 صندوقًا من أسلحة الرشاش والمسدسات القادمة من خارج المملكة ، حيث قام بتحميلها في عدة سيارات وإخفائها في بعض المزارع بحي العوامية للإخلال بالأمن الداخلي ومواجهة رجال الأمن وقتلهم عمدًا .

وتمثلت لائحة اتهام المدعى عليه في الخروج المسلج على سلطات ومؤسسات الدولة بإطلاق النيران ، بالإضافة إلى حيازة أسلحة 4 رشاشات و 3 مسدسات استخدمها خلال العملية الإرهابية ، فضلًا عن الشروع في قتل رجال الأمن .