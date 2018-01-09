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” الحصيني ” : نهاية الأسبوع تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة

” الحصيني ” : نهاية الأسبوع تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة
عادل الحربي(صدى):

أكد عبدالعزيز الحصيني خبير الطقس والمناخ إنه من المتوقع أن تنتهي موجة البرد يوم الخميس الموافق نهاية الأسبوع الجاري ، حيث يحدث ارتفاع بسيط في درجات الحرارة .

وعلق ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” اللهم صل وسلم على نبينا محمد ” .

يسأل البعض متى تنتهي موجة البرد؟ متوقع ان تنتهي الموجة يوم الخميس نهاية الأسبوع بإذن الله حيث متوقع ان يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة من 3 الى 6 عما هي عليه حالياً لمدة ثلاثة أيام ثم متوقع انخفاض طفيف من الأحد من 3 الى 4 درجات ” .


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