مستشفى الملك فهد بجدة ينهي معاناة سبعيني من شلل تام

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة، في إنهاء معاناة مريض سبعيني يعانى من ضعف فى الجهة اليسرى ولعثمة فى الكلام.

وترجع التفاصيل إلي استدعاء فريق من قسم الأعصاب المناوب، الذى باشر الحالة على الفور وبعد الفحص اتضح أنه يعاني من شلل تام بالشق الأيسر من الجسد شاملاً عضلات الوجه والنطق نتيجة انسداد في الشريان الدماغي الأوسط؛ حيث تم إعطاؤه الدواء المذيب للجلطات الدماغية بشكل عاجل ولكن لم يحدث تحسن بشكل كبير للحالة، مما استدعى التنسيق مع قسم الأشعة التداخلية بالمستشفى وتم إجراء عمل قسطرة دماغية وسحب الدم المتخثر والمتسبب فى السكتة الدماغية وعلى إثر ذلك عادت القوة لأطراف المريض وتمكن من الحركة بشكل طبيعي .

يذكر أن مستشفى الملك فهد بجدة يستقبل حوالى 6 إلى 10حالات مشابهة لهذه الحالة شهرياً، حيث يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنقاذ حياة هؤلاء المرضى بفضل من الله.

كما تجدر الإشارة إلى أن الصحة تنفذ حالياً برنامج “أداء الصحة” الذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيس ، ويتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية ، كما تم تحقيق نتائج إيجابية في تقليل فترات الانتظار.