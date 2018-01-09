أطول ناقة في العالم تدخل موسوعة ” جينيس “

عادل الحربي(صدى):

دخلت ناقة طولها 3 أمتار ملقبة بـ ” الزرافة “، موسوعة ” جينيس ” للأرقام القياسية، كأطول ناقة في العالم، على أن يتم اعتمادها رسميًا في الموسوعة خلال الأسبوع المقبل، لتكسر بذلك الرقم المسجل سابقًا بارتفاع 190 سم.

وقال مالك الناقة سلطان الرشيدي، إن ” ارتفاع الناقة الذي يبلغ 300 سم، ولونها الأصفر، دفعني إلى تسميتها الزرافة ” ، مضيفًا: خاطبنا موسوعة ” جينيس ” لتسجيلها كأول ناقة في العالم، واستكملنا جميع المتطلبات، فتم القبول المبدئي، وبانتظار وفد من الموسوعة خلال الأسبوع المقبل لتسجيلها نهائيًا.

ولفت طول الناقة وضخامتها انتباه زوار فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثانية.