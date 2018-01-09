المدير الفني للمنتخب الوطني: الأخضر جاهز للأردن في أولى مبارياته الآسيوية

نواف السالم(صدى):

قال مدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم الأرجنتيني دانييل تيغيليا, إن الأخضر على استعداد لمواجهة المنتخب الأردني غدا في أولى مبارياته بمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018، بشكل قوي.

وأكد ” تيغيليا ” ، ” البطولة لها أهمية قصوى لذا كان الإعداد لها جيد من خلال معسكرين إعداديين داخلي في مدينة الرياض وخارجي في مدينة شانغهاي الصينية منذ 20 ديسمبر الماضي، لا سيما وأننا نملك فريقًا صغير بالسن ويملكون موهبة كروية لديهم القدرة على تحقيق هدفنا جميعًا ” .

وأشار المدير الفني، إلى أن مجموعة المنتخب الوطني التي تضم بجانبه منتخبات العراق والأردن وماليزيا لن تكون سهلة إطلاقا ، متمنياً للأخضر الأولمبي الظهور بالشكل المأمول وتقديم مستوى ونتيجة في مواجهة الغد.