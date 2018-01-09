مهرجان الملك عبدالعزيز يعلن 75 ألف ريال لأجمل صورة للإبل

علي القحطاني (صدى):

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الثلاثاء، عن جوائز قيمة لمسابقة أجمل صورة للإبل بقيمة 75 ألف ريال؛ تشجيعًا منها للمهتمين بفن التصوير.

وقال المتحدث الرسمي للمهرجان سلطان البقمي، إن إدارة المهرجان حريصة على إشراك المصورين والمهتمين بهذا الفن من خلال هذه المسابقة؛ تحفيزًا لهم ودعمًا منها لتطوير فن التصوير، فضلًا عن نقلهم للحدث من خلال صورهم ولقطاتهم لمن خارج الحدود.

وأشار إلى أنَّ المسابقة تتمثل في كونها عين المصور التي تعكس صورة فنية رائعة لمقومات المهرجان وتفاصيله من زوايا وعدسات مختلفة.

وأوضح ” البقمي ” أن المنظمين حدَّدوا يوم 23 يناير الجاري كآخر موعد لاستلام صور الراغبين بالدخول في المنافسة على الجوائز المرصودة التي تبلغ 75 ألف ريال.

يذكر أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انطلقتْ فعاليات النسخة الثانية منه يوم الاثنين الماضي، وتستمر إلى مطلع فبراير المقبل.