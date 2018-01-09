القبض على المتورطين بسرقة شحنة ذهب بمطار الملك خالد
تمكنت الجهات الأمنية المختصة من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في اختفاء شحنة من الذهب تقدر بعشرات الملايين فور وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ، اليوم الثلاثاء .
واستغلت الجهات المختصة كاميرات المراقبة في التعرف على المتورطين الذين رتبوا للجريمة بسرعة بعد معرفتهم بوصول الشحنة وكميتها .
يذكر أن شحنة من الذهب كانت قادمة من إحدى الدول الخليجية إلى المملكة عبر إحدى الطائرات ، إلا أن المسؤولين بالمطار لاحظوا اختفائها ولم يتمكنوا من العثور عليها .
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