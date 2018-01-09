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  • نشر : منذ 10 دقائق
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  • حوادث

القبض على المتورطين بسرقة شحنة ذهب بمطار الملك خالد

القبض على المتورطين بسرقة شحنة ذهب بمطار الملك خالد
عادل الحربي (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية المختصة من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في اختفاء شحنة من الذهب تقدر بعشرات الملايين فور وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ، اليوم الثلاثاء .

واستغلت الجهات المختصة كاميرات المراقبة في التعرف على المتورطين الذين رتبوا للجريمة بسرعة بعد معرفتهم بوصول الشحنة وكميتها .

يذكر أن شحنة من الذهب كانت قادمة من إحدى الدول الخليجية إلى المملكة عبر إحدى الطائرات ، إلا أن المسؤولين بالمطار لاحظوا اختفائها ولم يتمكنوا من العثور عليها .

 


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