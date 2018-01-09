مصرع وإصابة 10 في حادث تصادم بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 اخرين، في حادث تصادم على طريق ظلم باتجاه الخرمة.

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه أربع فرق إسعافية وطلب الدعم من الصحة بواقع فرقتي وبمتابعة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وأضاف عند وصول أول فرقة اتضح أن بالموقع 10 حالات منها 4 حالات انتقلت الى رحمة الله، فيما تبقى 6 إصابات بالموقع تراوحت إصاباتهم من بسيطة إلى متوسطة؛ مما استدعى إلى تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم ونقلهم بعد التنسيق إلى مستشفى ظلم العام .