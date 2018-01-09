إنفوجرافيك.. قائمة لاعبي المنتخب الوطني لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا

ماجد محمد(صدى):

تضم قائمة لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي، لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقامة في الصين، كل من اللاعب ” أمين البخاري، صالح الوحيمد، محمد الربيعي، أسامة الخلف، سلطان الفرحان، سامي النجعي، حمد الشمراني، راكان العنزي، عبدالله الخطيب، عبدالله الجوعي، عون السلولي، علي لاجامي، علي الأسمري، محمد البقعاوي، عبدالله حسونة، قاسم لاجامي، عبدالله الخبيري، فهد الجميعة، عبد العزيز العرياني، جابر عسيري، مجاهد المنيع، فهد الرشيدي ” .

ويستهل المنتخب الوطني، مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، غدًا الأربعاء، بموجهة نطيره الأردني، حيث اختتم، تدريباته اليومية في مدينة تشانغشو الصينية استعدادًا لمبارياته الغد، الذي سيحتضن أولى مباراتي المنتخب في البطولة، أمام منتخبي الأردن والعراق، وتركزت الحصة التدريبية على تطبيق عدد من التمارين التكتيكية، وتمارين على الكرات الثابتة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.

وتضم المجموعة الثالثة المنتخب الوطني وماليزيا، في السادس عشر من يناير الجاري.