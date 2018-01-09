” الخضيري ” يدعوا المواطنين للإبلاغ عن المخالفين لقرارات بيع التبغ

حمود العنزي (صدى):

أشاد عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري بقرارات وزارة التجارة فيما يتعلق ببيع التبغ لمن يقل عمره عن الـ 18 عامًا .

وعلق ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” قرارات موفقة لمنع بيع التبغ لمن هو اقل من ١٨ سنة، ومنع بيع واستيراد الشيشة والسيجارة الالكترونية صدر من وزارة التجارة برقم ٦٤٢٢٩ بتاريخ١١/١١/١٤٣٦ .. قرارات وطنية لحماية ابنائك وصحتهم ” .

واستطرد عالم المسرطنات قائلًا ” عندما ترى مخالفة ؛ قدم بلاغ إلى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في الرابط التالي http://tcpmoh.gov.sa/Ar/Complaints .