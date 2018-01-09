بالفيديو.. طريقة استخدام حاسبة لمعرفة قيمة الدعم من حساب المواطن

عادل الحربي (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، في بيان رسمي عن نشر مقطع فيديو جديد لكافة المواطنين من أجل شرح كيفية استخدام حاسبة الدعم التقديرية التابعة للبرنامج من أجل معرفة قيمة الدعم المخصص لكافة الأشخاص المشتركين في البرنامج.

وكشف برنامج حساب المواطن في بيان رسمي، على إنه يمكن لكافة المستحقين من برنامج حساب المواطن، الدخول على الحاسبة التقديرية من خلال موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي ” portal.ca.gov.sa ” ثم اختيار الحاسبة التقديرية.