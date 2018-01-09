الخطوط الجوية: منح جائزة لأول عائلة تحضر مباراة الأهلي والباطن

ماجد محمد(صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مسابقة أطلقت عليها اسم ” تذكرة سفرك علينا ” ، وهي تذاكر سفر مدفوعة لأول عائلة تحضر لقاء فريقي ” الأهلي والباطن ” الجمعة المقبل في ملعب الجوهرة، ضمن دوري المحترفين.

وتتلخص الشروط والأحكام في منح الجائزة لأول عائلة تدخل للملعب من بوابة دخول العوائل رقم 6، وحضور العائلة إلى الملعب، حيث تمتد صلاحية التذاكر 6 أشهر من تاريخ الإصدار ولا يمكن استبدال قيمة مالية بها، كما تحدد وجهة السفر من قبل العائلة سواء داخلي/دولي، ولا يحق لموظفي الشركة الحصول على الجائزة.