تأهل 4 طالبات من تعليم الليث لنهائي أولمبياد إبداع 2018

نايف السالم(صدى):

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع عن تأهل أربع طالبات من إدارة التعليم بمحافظة الليث للمشاركة في تصفيات المرحلة الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2018م، الذي تقيمه المؤسسة على مستوى المملكة بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وجاءت النتائج بعد أن أنهت مؤسسة ” موهبة ” مرحلة التحكيم الإلكتروني لكافة المشاركين والمشاركات على مستوى المملكة، البالغ عددهم ما يقارب ” ١٠٠٠ ” مشارك ومشاركة ، وفق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهلة.

وتأهلت الطالبة “مها بنت بندر بن ختيم المالكي ” من مدرسة ثانوية أضم ، عن مشروعها: تأثير إستخدام مستخلصات الأعشاب البحرية لإنتاج مخصب حيوي في المملكة العربية السعودية ، فيما تأهلت الطالبة ” ريماس بنت صالح بن عمر البارقي “، من مدرسة المتوسطة الأولى بالليث ، عن مشروعها: تحضير مركبات النانو كمبوزيت الكاتيونية لتطبيقها كمضادات الترسيب والتآكل بأنابيب الصلب الكربوني وأدوات نقل النفط.

كما تأهلت الطالبه ” ريم بنت عايض بن عوض المالكي ” ، من مدرسة ثانوية أضم، عن مشروعها : إستخدام جزيئات الزنك النانو مترية في معالجة مواد الطلاء البولي يورثان ، فيما تأهلت الطالبة ” هدى بنت مساعد بن سعيد اليزيدي من مدرسة المتوسطة الأولى بالليث للمرحلة الختامية ، عن مشروعها تحضير مشتقات نانونية جديدة من الكومرين وتقييمها كمركبات ذات نشاط سطحي ممتاز لاستخدامها كمثبطات لعملية النيترة والإنقاص من إنبعاثات أكسيد النيتروز المسبب للاحتباس الحراري وإتساع ثقب الأوزون.

يذكر أن هذا التأهل يأتي للعام الرابع على التوالي لقسم الموهوبات بتعليم الليث ومكتب التعليم بمركز أضم، فيما سبق للإدارة الفوز بالمركز الرابع في أولمبياد عام ٢٠١٥م ، والمركز الخامس في أولمبياد عام ٢٠١٦م ، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الخاصة في عامي ٢٠١٥م ، و ٢٠١٧م.