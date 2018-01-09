النيابة العامة توضح أسباب التوقيف خلال التحقيق

نايف السالم(صدى):

أوضحت النيابة العامة أسباب التوقيف أثناء التحقيق في نظام الإجراءات الجزائية وفقًا للمادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية للنظام .

وأشارت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إلى هذه الأسباب قائلة ” أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة ، وإذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم ، وفي حال لم يعين المتهم مكانًا يوافق عليه المحقق ، وإذا خُشي هرب المتهم أو اختفائه ، وفي حال لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك ” .