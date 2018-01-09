محلل سياسي: أمن خامنئي يطلق النار على محتجين أمام سجن ايفين

طهران(صدى):

أطلقت قوات الحرس الثوري التابعة لخامنئي النيران على عدد من المتظاهرين أمام سجن ايفين ، وقامت باعتقال عدد ممن طالبوا بالإفراج عن المعتقلين من الشباب والأطفال الأبرياء اليوم الثلاثاء .

ومن جانبه ، نشر أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط مقطع فيديو يوضح انتهاكات قوات الأمن الإرهابية التابعة للنظام ، وعلق عليه قائلًا ” يحدث الآن في ايران أمن خامنئي يطلق النار ويعتقل عدد من الذين جَاءُوا للتظاهر امام سجن ايفين مطالبين بالافراج عن المعتقلين من الشباب والأطفال الأبرياء .. هناك المئات من ابناء الأحواز العربية في هذا السجن والأحوازيين يشاركون في هذا الاحتجاج ” .