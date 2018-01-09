مصرع وإصابة ستة حوثيين في انفجار لغم بـ ” الضالع ” في اليمن

فهمي محمد(صدى):

لقى أربعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية، مصرعهم، وأصيب اثنان آخرين، اليوم الثلاثاء في انفجار لغم دروع اليوم بمنطقة مريس شمالي محافظة الضالع.

وقال مصدر، إن لغم دروع من مخلفات الميليشيا الحوثية المزروعة في أطراف منطقة يعيس بمنطقة مريس انفجر بمجموعة من عناصرها أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش اليمني بموقع الحيافي شمالي يعيس .

في غضون ذلك قامت ميليشيا الحوثي بزرع ألغام دروع وفردية في أطرا ف مناطق وقرى نجد القرين، وبيت شرقي، وبيت مدرة، الخاضعة لسيطرتها جنوبي مديرية دمت.