بالصور.. أندية الطائف تطلق روزنامة من الفعاليات المتنوعة خلال الإجازة

عبد العزيز القثامي(صدى):

أطلقت أندية مدارس الحي بالطائف روزنامة من الفعاليات والبرامج المتنوعة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، ووضعت كامل استعداداتها في تهيئة الأندية وبطابع شتوي لاستقبال الطلاب والطالبات خلال الإجازة، تحت شعار ” الحي يحييك ” و ” شتانا ترفيه ” .

تهدف الفعاليات جميعها إلى المساهمة في نقل التراث الثقافي والاجتماعي للأجيال الناشئة بأساليب مبهجة وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية في نفوس مرتاديها .

تشمل الفعاليات تراث المنطقة الغربية بالكامل وأكلات شعبية وبازارات وأهازيج وألعاب شعبية ومسابقات وغيرها من الفعاليات التراثية الشعبية المتميزة.

وأوضحت شركة تطوير عبر حسابها في تويتر رغبة في استثمار إجازة منتصف الفصل بفعاليات تتناسب مع أجواء الشتاء المصاحبة، يسعدنا انضمامكم معنا لفعاليات #شتانا_ترفيه حيث تتضمن أنشطة تتسم بالطابع الشعبي يستعرض من خلالها طبيعة الحياة الاجتماعية قديماً في فصل الشتاء وسرد قصص الآباء والأجداد وجهودهم للتغلب على ظروف الحياة والمناخ.

