” التجارة ” تضبط تجمعًا للتسويق الشبكي كيونت في أحد فنادق الرياض

عادل الحربي (صدى):

تمكنت وزارة التجارة من شن حملة أمنية أسفرت عن ضبط تجمع للتسويق الشبكي تابع لشركة ” كيو نت ” والتي تشتهر بخدعة الأشخاص وإيهامهم بالربح السريع والكسب ، وذلك خلال اجتماعهم في أحد فنادق الرياض .

وألقت الفرق التابعة للحملة القبض على المخالفين من بينهم رئيس الشبكة ، حيث تم تسليمهم إلى الجهات الأمنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا للوائح .

ومن جانبها ، حذرت الوزارة من نشاط شرطة ” كيونت ” وأكدت على أنه محظور في المملكة ، وصدر بحقه قرار من وزير التجارة بحظره حيث يعتبر نشاطًا مضللًا .