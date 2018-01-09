الهيئة العامة للإعلام: الألعاب الإلكترونية تحرض الأطفال على العنف
حذرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، من مضمون الألعاب الألكترونية التي يتعرض لها الأطفال والمراهقين.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن محتوى الألعاب الإلكترونية لعمر ١٦ سنة فما فوق، يتضمن جانب كبير من العنف، لذا من المهم الانتباه لمقتنيات طفلك.
M-512[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 1 ساعة
ماهو كل الألعاب الإلكترونية تنمي العنف فيه ألعاب تنمي قدراتهم العقلية بس لازم الأبويين ينتبهون من محتوى اللعبة ومافيها فقط.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22984 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب