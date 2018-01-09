  • الثلاثاء 9

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الهيئة العامة للإعلام: الألعاب الإلكترونية تحرض الأطفال على العنف

الهيئة العامة للإعلام: الألعاب الإلكترونية تحرض الأطفال على العنف

الهيئة العامة للإعلام: الألعاب الإلكترونية تحرض الأطفال على العنف
علي القحطاني(صدى):

حذرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، من مضمون الألعاب الألكترونية التي يتعرض لها الأطفال والمراهقين.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن محتوى الألعاب الإلكترونية لعمر ١٦ سنة فما فوق، يتضمن جانب كبير من العنف، لذا من المهم الانتباه لمقتنيات طفلك.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 1 ساعة

ماهو كل الألعاب الإلكترونية تنمي العنف فيه ألعاب تنمي قدراتهم العقلية بس لازم الأبويين ينتبهون من محتوى اللعبة ومافيها فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *