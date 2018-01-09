المنتخب الوطني يواجه الأردن بكأس آسيا غدا

ماجد محمد(صدى):

يستهل المنتخب الوطني، مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقامة في الصين، غدًا الأربعاء، بموجهة نطيره الأردني.

ويختتم المنتخب الوطنيي، تدريباته اليومية في مدينة تشانغشو الصينية استعدادًا لمبارياته الغد، الذي سيحتضن أولى مباراتي المنتخب في البطولة، أمام منتخبي الأردن والعراق، وتركزت الحصة التدريبية على تطبيق عدد من التمارين التكتيكية، وتمارين على الكرات الثابتة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.

وتضم المجموعة الثالثة المنتخب الوطني وماليزيا، في السادس عشر من يناير الجاري.