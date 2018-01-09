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بالصور.. جلسة تصوير مستفزة لفنانة بملابس مثيرة مع اللاجئين السوريين

بالصور.. جلسة تصوير مستفزة لفنانة بملابس مثيرة مع اللاجئين السوريين
أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة السورية رنا الابيض لانتقادات لاذعة عقب نشرها صور خاصة بجلسة تصوير مع عدد من اللاجئين السوريين .

وظهرت رنا في الصور برفقة عدد من الأطفال والمراهقين ومع بائعة متجولة وهي باوضاع استعراضية ومستفزة ، وهي ترتدي بنطال جينز مشقَّقاً وقميصاً أخضر مربوطاً من الأسفل .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 1 ساعة

ابك هذي يبالها شليويح يعرسها ويركدها

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