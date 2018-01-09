بالصور.. جلسة تصوير مستفزة لفنانة بملابس مثيرة مع اللاجئين السوريين

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة السورية رنا الابيض لانتقادات لاذعة عقب نشرها صور خاصة بجلسة تصوير مع عدد من اللاجئين السوريين .

وظهرت رنا في الصور برفقة عدد من الأطفال والمراهقين ومع بائعة متجولة وهي باوضاع استعراضية ومستفزة ، وهي ترتدي بنطال جينز مشقَّقاً وقميصاً أخضر مربوطاً من الأسفل .