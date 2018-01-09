إعلان أعداد المشتركين في مبادرة ” ادعم ناديك “

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، عن أعداد المشتركين في مبادرة ” ادعم ناديك ” .

وكانت هيئة الرياضة أطلقت هذا الأسبوع، مبادرة ” ادعم ناديك ” وهي مبادرة جميلة، تدعو للاشتراك في إحدى خدمات الجوال عبر إرسال رسالة نصية تكلفتها ريال واحد يومياً تحتسب على كل مشترك يرغب في دعم ناديه مادياً عبر هذه الخدمة.

وصاحبت هذه المبادرة حملة إعلامية كبيرة تبنتها هيئة الرياضة بالتنسيق مع الأندية والقنوات الفضائية وبعض مشاهير الرياضة، وقد ركّزت هذه الحملة على النواحي العاطفية للجماهير عبر الإعلان عن عدد أرقام المشتركين بشكل يومي لخلق نوع من التنافس بين الأندية ولتحفيز جماهير كل نادٍ على الاشتراك في الخدمة، وهذا أسلوب قد يكون فعالاً في بدايات إطلاق هذه الخدمة ولكن فعاليته لن تستمر طويلاً وستكون لفترة قصيرة.