الأهلي يرحب بحضور العائلات في ملاعب المملكة

طلال الغامدي(صدى):

رحب نادي الأهلي المنتمي لدوري المحترفين لكرة القدم، بحضور العائلات لأول مرة في ملاعب المملكة، عندما يواجه الباطن، يوم الجمعة المقبل.

وقال ” الأهلي ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ترحب إدارة الأهلي بحضور العائلات من جماهير النادي، لدعم ومساندة الفريق في مواجهة الباطن.. كأول حضور للعائلات في ملاعب المملكة ” .

ويحتل نادي الأهلي المركز الثاني في الدوري، برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن غريمه الهلال، الذي يخوض مباراة صعبة مع الاتحاد، يوم السبت المقبل.