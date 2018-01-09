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الأهلي يرحب بحضور العائلات في ملاعب المملكة

الأهلي يرحب بحضور العائلات في ملاعب المملكة
طلال الغامدي(صدى):

رحب نادي الأهلي المنتمي لدوري المحترفين لكرة القدم، بحضور العائلات لأول مرة في ملاعب المملكة، عندما يواجه الباطن، يوم الجمعة المقبل.

وقال ” الأهلي ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ترحب إدارة الأهلي بحضور العائلات من جماهير النادي، لدعم ومساندة الفريق في مواجهة الباطن.. كأول حضور للعائلات في ملاعب المملكة ” .

ويحتل نادي الأهلي المركز الثاني في الدوري، برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن غريمه الهلال، الذي يخوض مباراة صعبة مع الاتحاد، يوم السبت المقبل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 408 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا كمشجع اهلاوي منتمي لهذا النادي الملكي العريق براااء من هذا الترحيب والتسهيل
فلا اهلا ولا سهلاً

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