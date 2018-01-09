فيديو يؤكد عدم شرعية نظام خامنئي في زعامة إيران

طهران(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عدم شرعية استمرار مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي في منصبه، حيث اختاره مجلس خبراء القيادة الذي اجتمع بعد رحيل مؤسس النظام الإيراني ومرشده الأول الخميني في يونيو 1989 كمرشد مؤقت حتى إجراء الاستفتاء.

وأوضح المقطع الذي نشر بواسطة رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد السلمي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوم اختيار خامنئي وتصديق المجلس على القرار، حيث قال خامنئي في كلمته إنه لا يستحق هذا المنصب كما أن ترشيحه يحتوي إشكالية سياسية لأنه لو تولى المنصب ستكون قيادته شكلية وليست رسمية.

وأظهر الفيديو تأكيد خامنئي أن هذه ولاية الفقيه وليست مجلس قيادة في مشهد يؤكد سعيه المستميت من البداية إلى زعامة إيران ولو بعدم الشرعية.

وطرح بعض أعضاء مجلس الخبراء، ومنهم رفسنجاني، اسم خامنئي، الأمر الذي عارضه خامنئي نفسه، بقوله ” يجب أن نبكي دمًا على مجتمع إسلامي يطرح فيه احتمال قيادتي وقيادة أمثالي له ” .

وفي الفيديو يظهر أن رفسنجاني في رد على أحد الحاضرين الذي يسأله: ” هل ستعلنون أنه مرشد مؤقت ” ليقول: ” لا لن نعلن ” .

وأصبح خامنئي وبعد هذا الاجتماع، هو المرجع الأعلى واستمر في منصبه حتى يومنا هذا، وليس من المعلوم سبب عدم ذكر التفاصيل من قبل أي من أعضاء مجلس الخبراء، الذين كانوا حاضرين في هذا الاجتماع، حيث أصبح بعضهم من معارضي خامنئي.