تمديد تكليف الدوسري مديرا للأمن والسلامة بصحة الرياض

سعيد العجل(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري قرارا بتمديد تكليف الاستاذ / ماجد بن مرداس الدوسري مديرا لأمن وسلامة المنشآت الصحية بـ ” صحة الرياض ” ، لمدة عام اعتبارا من ١٤٣٩/٤/١٣ هـ .

ويعد الدوسري من الكفاءات المتميزة في ” صحة الرياض ” .

من جانبه عبر الدوسري عن بالغ شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض على ثقته التي اولاها له واعدا ببذل المزيد من الجهد والعطاء بما يعود بالنفع على المستفيدين من الخدمات الصحية بالمنطقة .