حساب المواطن يكشف شرط الحصول على المبالغ المعلقة

عادل الحربي (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، شرط الحصول على المبالغ المعلقة حال إيقاف الحساب البنكي لأحد المستفيدين من البرنامج لأي سبب كان، أنه يمكن الحصول على المبالغ المعلقة فيه لو تم تنشيط الحساب البنكي ولكن في فترة لا تتجاوز 6 أشهر فقط.

وجاء ذلك ردًا علي سؤال مواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أنا علي إيقاف خدمات وبالسجن ولم أستلم حساب المواطن كيف الطريقة أفيدوني ” ، ليجيبه حساب خدمة العملاء في برنامج حساب المواطن ” إذا كنت مستحقًا ووكان الحساب البنكي موقوفًا بسبب إيقاف خدمات أو لأي سبب آخر فإنك تستطيع الحصول على المبلغ المعلق لدينا في حال تم تنشيط الحساب البنكي بما لا يتجاوز فترة ستة أشهر ” .

وقبل قليل، أعلن برنامج حساب المواطن، أن يوم غد الأربعاء سيتم إيداع الدفعة الثانية لمستحقي الدعم.