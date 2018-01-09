الجمعية الفلكية: يمكن رصد عنقود نجمي خافت قرب نجم الشعرى

نايف السالم(صدى):

قالت الجمعية الفلكية في جدة اليوم الثلاثاء، إنه يمكن للراصدين للسماء في المملكة والوطن العربي بعد بداية الليل اليوم الثلاثاء، وطوال الشتاء رصد عنقود نجمي خافت قرب نجم الشعرى يسمى “ميسييه 41 ” .

وأضافت الجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذا النجم يعتبر من الاجسام السماوية الأكثر قيمة يمكن مشاهدتها عبر المنظار الثنائي العينية او التلسكوبات الصغيرة.

وتابعت الجمعية : ويلاحظ لراصدين للسماء في المملكة بأن كوكب الزهرة لم يعد مشاهدا بسماء الفجر كما في 2017 فالكوكب الان يعبر خلف الشمس في طريقة ليعود لسماء المساء في فبراير 2018 وهو يظهر بالصورة من المرصد الفضائي ” سوهو ” قريب من الشمس وبالنسبة للخطوط الافقية عبارة عن تأثير بصري بسبب سطوع الكوكب.