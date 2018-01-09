كاتب بحريني: إسقاط جنسيات القطريين دليل على تناقض آراء الدويلة عن الحرية

المنامة(صدى):

أدان الكاتب الصحفي البحريني إبراهيم النهام ، التدخلات القطرية في الشؤون العربية مشيرًا إلى أن هناك إجماع عالمي على ذلك .

وأوضح ” النهام ” أن قطر جسدت دورًا واضحًا في إسقاط الأنظمة العربية وإحلال أنظمة هشة أخرى لتروج لها عبر منابرها الإعلامية .

ولفت الكاتب البحريني إلى التعنت الذي يشهده القطريون من النظام الإرهابي لمجرد التعبير عن آرائهم المعارضة ، قائلًا ” هناك 7 آلاف قطري أسقطت جنسياتهم لمجرد إبداء آراء مخالفة للحكومة وهذا يخالف ما تتشدق به دومًا حول حرية التعبير ” .