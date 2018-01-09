بالفيديو.. المنتخب الوطني الأولمبي يختتم تدريباته في الصين

نواف السالم(صدى):

أنهى المنتخب الوطني الأولمبي تدريباته اليومية في مدينة تشانغشو الصينية ، اليوم الثلاثاء ، وذلك استعدادًا لمبارياته القادمة في منافسات كأس آسيا تحت سن الـ 23 عامًا .

ويستعد الأخضر الأولمبي لمواجهة المنتخب الأردني غدًا الأربعاء في أولى جولات البطولة الآسيوية .