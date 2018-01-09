بالفيديو.. المنتخب الوطني الأولمبي يختتم تدريباته في الصين
أنهى المنتخب الوطني الأولمبي تدريباته اليومية في مدينة تشانغشو الصينية ، اليوم الثلاثاء ، وذلك استعدادًا لمبارياته القادمة في منافسات كأس آسيا تحت سن الـ 23 عامًا .
ويستعد الأخضر الأولمبي لمواجهة المنتخب الأردني غدًا الأربعاء في أولى جولات البطولة الآسيوية .
📹| شاهد.. المنتخب الوطني الأولمبي يختتم تدريباته اليومية في مدينة تشانغشو الصينية استعدادًا لمبارياته غدًا الأربعاء أمام منتخب الأردن ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا. #معاك_يالأخضر#AFCU23 pic.twitter.com/26fLJHxSAs
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 9, 2018
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