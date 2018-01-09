رئيس الموساد الإسرائيلي: لنا عيون وآذان في إيران

طهران(صدى):

أكد رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي يوسي كوهين، اليوم الثلاثاء، أن لإسرائيل ” عيوناً وآذاناً وأكثر من ذلك في إيران ” .

وقال ” كوهين ” في تصريحات صحفية، إن ” لإيران خطة استراتيجية بعيدة المدى هدفها تحقيق بسط سيطرتها على الشرق الأوسط ” .

وأضاف أن ” الإيرانيين يزحفون بدون أي عائق باتجاه الشرق الأوسط مع قوات كبيرة للغاية منها فرق تابعة للحرس الثوري ومقاتلون شيعة بينهم أفغان ” .

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعرب عن تمنياته بالنجاح للمتظاهرين في إيران.