تأجيل مباريات الجولة 18 من دوري الأمير فيصل بن فهد لـ 3 فبراير

عادل الحربي(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل بعض مباريات الجولة 18 من دوري الأمير فيصل بن فهد، لتعارضها مع مشاركة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشار الحساب الرسمي للإتحاد على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى أن المباريات ستقام في الثالث من فبراير المقبل.

ومن المباريات التي سيتم تقديمها، نادي الطائي مع الخليج، وفريق الحزم أمام النهضة، والنجوم أمام نجران، وضمك أمام هجر، والقيصومة مع العروبة.