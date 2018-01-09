” إيجار ” يطلق خدمة البلاغات عن مخالفات الوساطة العقارية

عادل الحربي(صدى):

أطلق برنامج ” إيجار ” التابع لوزارة الإسكان اليوم الثلاثاء، خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق ” وسطاء عقاريون ” ، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك تقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج ” إيجار ” .

ويستقبل فريق الرقابة والإشراف في البرنامج البلاغات الواردة كافة، للتحقق من صحتها ثم الزيارة الميدانية لموقع الوسيط العقاري واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتواصل مع الأطراف المعنية بالبلاغ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية كافة، عن طريق مأموري الضبط القضائي والمخولين بقرار معالي وزير الإسكان بالتفتيش والمتابعة، وذلك لضمان خلو منشآت الوساطة العقارية من المخالفات والتحقق من كونها تعمل وفق الأهداف المخطط لها بما يسهم في تطويرها والارتقاء بها.

يذكر أن برنامج إيجار أطلقته وزارة الإسكان لتنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية الثلاثة لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، وتتولى منشآت الوساطة العقارية مهام عدة منها العمل على تسجيل عقد ” إيجار ” الموحد في الشبكة الإلكترونية، فيما يهدف تطبيق ” وسطاء عقاريون ” إلى تقديم العديد من المزايا لهذه الأطراف والإسهام في تحقيق نمو منظم ومستدام لقطاع الإيجار العقاري في المملكة.