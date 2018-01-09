هيفاء حسين تعلن اعتزالها للفن

أماني الغامدي(صدى):

فاجأت الفنانة هيفاء حسين جمهورها باعتزالها المجال الفني، عبر صفحتها الاشخصية بتطبيق انستجرام .

وكتبت هيفاء حسين ” جمهوري العزيز يؤسفني انقل لكم هذا الخبر بعد ما فكرت طويلا في تنفيذه بجرأة .. يعز علي التوقف عن العطاء لكن رسمياً قررت اعتزال المجال الفني والتوقف عن العمل الى أن اشعر بأن هناك ما يستحق تقديمه ويرجع بفائدة وعبرة للمجتمع سامحوني على التقصير وتحياتي لكم ” .