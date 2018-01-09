قرقاش: تهديد الحوثي باستهداف ملاحة البحر الأحمر توثيق لطبيعتهم الإرهابية
علق الدكتور أنور قرقاش وزيرا لدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، على تصريح القيادي الحوثي الإرهابي صالح الصماد والذي يهدد فيه علانية باستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأكد ” قرقاش ” ، أن هذا التصريح بمثابة توثيق جديد للطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية، مشيراً إلى أن تهديد الصماد جاء في اجتماعه ببعثة الأمم المتحدة.
وأضاف ” قرقاش ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الحوثي الذي أهلك الحرث والنسل وأفسد في اليمن وخان حليفه وشريكه يهدد الملاحة الدولية اليوم، نحن أمام عصابة إرهابية وجودها وظلمها في اليمن غدت أيامه محدودة ” .
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