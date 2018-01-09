قرقاش: تهديد الحوثي باستهداف ملاحة البحر الأحمر توثيق لطبيعتهم الإرهابية

أبوظبي(صدى):

علق الدكتور أنور قرقاش وزيرا لدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، على تصريح القيادي الحوثي الإرهابي صالح الصماد والذي يهدد فيه علانية باستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأكد ” قرقاش ” ، أن هذا التصريح بمثابة توثيق جديد للطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية، مشيراً إلى أن تهديد الصماد جاء في اجتماعه ببعثة الأمم المتحدة.

وأضاف ” قرقاش ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الحوثي الذي أهلك الحرث والنسل وأفسد في اليمن وخان حليفه وشريكه يهدد الملاحة الدولية اليوم، نحن أمام عصابة إرهابية وجودها وظلمها في اليمن غدت أيامه محدودة ” .