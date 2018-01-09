خافيير ماسكيران على رأسهم.. 6 لاعبين يرحلون عن برشلونة

ماجد محمد(صدى):

استطاعت صفقة انتقال نجم ليفربول فيليب كوتينيو، إلى برشلونة أن تُسيطر على صفقات الانتقالات الشتوية فاحتلت المركز الثاني ضمن قائمة أغلى لاعب في التاريخ.

وبعد أن انهى برشلونة صفقته بمجاح، بات يرتب أوراقه بشأن رحيل 6 لاعبين عن صفوفه.

وجاء اسم خافيير ماسكيران ضمن اللاعيبه الراحلين عن صفوف برشلونة، حيث تلقى عرضاً للعب مع نادي يبي فورتشن الصيني.

وفي السياق ذاته أبدى نادي باشاك شهير رغبته في التعاقد مع اللاعب أردا توران ،على سبيل الإعارة، بينما يقترب أليكس فيدال من العودة إلى إشبيلية.

وتلقى اللاعب جيرارد دوليفيوعروضاً من أندية عديدة في الدوري الإيطالي أبرزها نابولي وإنتر ميلان وروما، كما أبدت أندية إيطالية وإنجليزية رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب رافينيا ألكانتارا، بينما اقترب انتر ميلان بشكل أكبر لضم اللاعب.

ومن المنتظر أن يعود أندريه غوميش للعب في الدوري البرتغالي.