بالفيديو.. ترامب ينسى كلمات نشيد بلاده الوطني
دفعت حماسة ونشاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تلعثمه ونسيان الكلمات، أثناء ترديده النشيد الوطني لبلاده، خلال حضوره لبطولة كرة القدم الوطنية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، يظهر عجز ترامب عن متابعة النشيد وترديده في أكثر من موضع.
America, your President—you know, the #MAGA guy—doesn’t know all the words to our national anthem. This is a gross display of hypocrisy. Also, here’s your daily reminder that he has a 37% approval rating. Least popular President of all time. pic.twitter.com/uIi15xulO0
— Nick Laparra (@NickLaparra) January 9, 2018
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