بالفيديو.. ترامب ينسى كلمات نشيد بلاده الوطني

واشنطن(صدى):

دفعت حماسة ونشاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تلعثمه ونسيان الكلمات، أثناء ترديده النشيد الوطني لبلاده، خلال حضوره لبطولة كرة القدم الوطنية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، يظهر عجز ترامب عن متابعة النشيد وترديده في أكثر من موضع.