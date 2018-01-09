بالصورة.. قفاز روبوتي يواجه ” شلل اليد “

بيونج يانج(صدى):

قامت شركة كورية، بإختراع قفاز روبوتي جديد يعين مرضى الشلل، ومَن يعانون من إصابة بالحبل الشوكي على استخدام يدهم براحة تامة، في فعل الأشياء الحياتية الغير قادرين عليها.

واستعرضت الشركة نموذجاً تجريباً من القفاز، الذي أطلقت عليه اسم NeoMano، والمصنوع من الجلد ويبدو قليلاً مثل قفاز الرماية، إذ يغطى فقط ثلاثة أصابع.

وعن كيفية استخدام القفاز، يدعم بأسلاك التيتانيوم التي يمكنها تحريك الأصابع الثلاثة لأداء مهام مثل التقاط الزجاج، واستخدام فرشاة الأسنان أو فتح مقبض الباب.

ويطلق القفاز الذكي (NeoMano) بموقع التمويل الجماعي كيك ستارتر للحصول على التمويل اللازم، في الربيع القادم.