صدور إنذارين بهطول أمطار رعدية في عدة مناطق بعسير

أبها(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهًا على منطقة عسير، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

ويشمل الإنذار مناطق: رجال المع – محايل عسير – تمنيه – الحبله – المسقي – خميس مطير والأجزاء المجاورة، حيث تبدأ الأمطار من الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم وحتى الثامنة مساءًا.

وأصدرت إنذارًا آخر بمنطقة رجال ألمع، بمناطق: منية – الفرعاء – بحر أبو سكينة والأجزاء المجاورة، تبدأ فيه الأمطار من الساعة الرابعة والنصف حتى الثامنة والنصف مساء االيوم.