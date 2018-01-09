صدور إنذارين بهطول أمطار رعدية في عدة مناطق بعسير
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهًا على منطقة عسير، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة.
ويشمل الإنذار مناطق: رجال المع – محايل عسير – تمنيه – الحبله – المسقي – خميس مطير والأجزاء المجاورة، حيث تبدأ الأمطار من الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم وحتى الثامنة مساءًا.
وأصدرت إنذارًا آخر بمنطقة رجال ألمع، بمناطق: منية – الفرعاء – بحر أبو سكينة والأجزاء المجاورة، تبدأ فيه الأمطار من الساعة الرابعة والنصف حتى الثامنة والنصف مساء االيوم.
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