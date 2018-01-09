البرازيلي نيمار أعلى قيمة في سوق الانتقالات

ماجد محمد(صدى):

أعلنت شركة CIES المعنية بالإحصائيات القيمة السوقية، للاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى، كبداية كل عام.

وترأس البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين الأعلى قيمة في سوق الانتقالات، حيث بلغ 213 مليون يورو.

وخلف نيمار، الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بقيمة 202 مليون يورو، ومن بعده الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام ثالثا، بواقع 194 مليون يورو.

وحل اللاعب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في المركز ال 12 بقيمة سوقية 140.5 مليون يورو، متفوقا على لاعب برشلونة الذي حل في المركز ال 14 بقيمة 128.7 مليون يورو.