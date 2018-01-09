مصر: مصرع 8 إرهابيين إثر اشتباك ناري مع الشرطة بالعريش

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 8 من العناصر الإرهابية في اشتباكات مع قوات الشرطة في إحدى المناطق الصحراوية بالعريش في سيناء بمصر.

وأكدت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أنه تمكن قطاع الأمن الوطني من تعقب ومتابعة تحركات بعض العناصر الإرهابية من المتورطين في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء.

وأضافت الوزارة أن المعلومات أكدت تلقي هؤلاء العناصر عدة تدريبات على استخدام الأسلحة وتصنيع وزرع العبوات الناسفة فى إحدى المناطق الصحراوية بمدينة العريش واتخاذهم من أحد المساكن المهجورة بمنطقة ” الريسة ” بالمدينة وكراً لاختبائهم .

و أسفر تبادل الإطلاق الناري بين الشرطة والإرهابيين، عن مقتل 8 عناصر، لم تحدد هويتهم بعد، والعثور بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وعبوتين ناسفتين، وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة.