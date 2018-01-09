أمير الباحة يتسلم نسخة من التقرير الإحصائي السنوي للسجون

إبراهيم الزهراني(صدى):

‏تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التقرير الإحصائي السنوي للسجون بالمملكة، وتقريراً عن إنجازات سجون المنطقة .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير سجون المنطقة العقيد معيض بن أحمد القحطاني، الذي قدّم لسموه شرحاً عن ما تضمنه التقريران من منجزات وأعمال لسجون المملكة والمنطقة بوجه خاص.

ونوّه سمو أمير المنطقة بما تضمنه التقريران من جهود مميزة جاءت بفضل الله عز وجل ثم بالدعم والاهتمام الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للسجناء وأسرهم .

وأشاد سموه بما تقوم به مديرية السجون بالمنطقة من جهود تجاه النزلاء وأسرهم وما تقدمه لهم من خدمات وبرامج ثقافية وتوعوية منوعة ستسهم بإذن الله في أن يكونوا صالحين بعد خروجهم ، متمنياً سموه للعقيد القحطاني ومنسوبي السجون بالمنطقة التوفيق .

من جهته أعرب العقيد القحطاني عن شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله وتوجيهاته السديدة ومايقوم به من متابعة واهتمام بشؤون السجناء بالمنطقة .

حضر الاستقبال مدير مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .