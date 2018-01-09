مدينة فرنسية تعادي الأطفال المسلمين في مدارسها

باريس(صدى):

صرَحت السلطات المحلية جنوب فرنسا، أمس الإثنين، بأنه تم إلغاء الوجبات المدرسية الخالية من لحم الخنزير.

واعتبر الكثيرون هذا الإجراء، معادي للمسلمين الذي ينتشرون في أنحاء جمهورية فرنسا، وهجوماً على حقوق الأطفال المسلمين، الذين يشكلون ربع أطفال مدارس هذه المدينة بنحو 150 طفلاً.

من جانبه، قال جوليان سانشيز، عمدة الجبهة الوطنية في بوكير، وهي بلدة تقع جنوب أفينيون، إنه جاري إلغاء القرار، الذي اتخذه المدير السابق، في اليوم الأول من الفصل الدراسي الجديد.