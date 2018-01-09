نظام الملالي يواصل جرائمه.. مقتل ثاني شاب معتقل بعد تعذيبه

طهران(صدى):

كشف الدكتور محمد السلمي الخبير في الشأن الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط قتيل ثاني داخل السجون الإيرانية بعد اعتقاله على خلفية التظاهرات التي اندلعت في البلاد منذ أسبوعين.

وقال ” السلمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مقتل شاب إيراني ثاني في السجن بعد اعتقاله مؤخرا على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها ايران ” .

وتابع: ” النظام يعذب الشباب لاستخراج اعترافات كاذبة ومن ثم يتم بثها على التلفاز ” .

يُذكر أنه قتل الأيام الماضية شاب إيراني داخل السجن، يدعى سينا قنبري يبلغ من العمر 23، ونفى النظام تعذيبه، زاعمًا أنه انتحر.