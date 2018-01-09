نظام الملالي يواصل جرائمه.. مقتل ثاني شاب معتقل بعد تعذيبه
كشف الدكتور محمد السلمي الخبير في الشأن الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط قتيل ثاني داخل السجون الإيرانية بعد اعتقاله على خلفية التظاهرات التي اندلعت في البلاد منذ أسبوعين.
وقال ” السلمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مقتل شاب إيراني ثاني في السجن بعد اعتقاله مؤخرا على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها ايران ” .
وتابع: ” النظام يعذب الشباب لاستخراج اعترافات كاذبة ومن ثم يتم بثها على التلفاز ” .
يُذكر أنه قتل الأيام الماضية شاب إيراني داخل السجن، يدعى سينا قنبري يبلغ من العمر 23، ونفى النظام تعذيبه، زاعمًا أنه انتحر.
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