قرد يجبر شركة أزياء سويدية على الاعتذار

ستوكهولم(صدى):

أصدرت شركة الأزياء السويدية، إتش آند إم، بيانًا تعتذر فيه عن إعلان ضمن حملاتها التسويقية، وصف بالعنصري.

وظهر في إعلان الشركة، طفل أسود اللون، يرتدي سترة عليها شعار ” ألطف قرد في الغاية ” .

وقالت الشركة في بيانها: ” نشعر بعميق الأسف لالتقاط مثل هذه الصورة كما نأسف أيضا لطباعة الشعار نفسه ” .

وأكدت أنها ستدقق في ممارساتها الداخلية لتفادب حدوث مواقف مماثلة مستقبلاً.

وتعرَض الإعلان لانتقادات واسعة عالمياً، حيث تم وصفه بالعنصري، حيث يستخدم البعض كلمة قرد منذ وقت طويل في توجيه السباب العنصري.